Arias sul mercato, il Napoli forte sul terzino dell’Atletico Madrid

Santiago Arias, terzino dell’Atletico Madrid classe 1992, potrebbe essere un nuovo obbiettivo del Napoli. Lo riporta Sportmediaset.

“Il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato: è Santiago Arias che, nell’Atletico Madrid di Diego Simeone, contende la maglia da titolare all’inglese Kieran Trippier nella sfida del 13 agosto a Lisbona contro il Lipsia, valida per i quarti di finale della Champions League. Il colombiano, classe 1992, di recente, ha affermato di voler rimanere nel club ‘colchonero’, che dal canto suo vorrebbe cederlo per fare cassa. Le parole del giocatore, secondo quanto riferiscono i media spagnoli, non sembrano fermare il Napoli, che ha deciso di puntare su di lui per il futuro a medio termine”.

Comments

comments