Aritmia cardiaca di Aguero, il comunicato del Barcellona

L’attaccante argentino del Barcellona Sergio Aguero sabato ha accusato un problema cardiaco già sofferto all’età di 12 anni.

In merito al problema di Aguero il Barcellona ha emesso un comunicato.

“Il giocatore di prima squadra Sergio Agüero è stato sottoposto ad un percorso diagnostico e terapeutico dal Dott. Josep Brugada. Non è disponibile per la selezione e nei prossimi tre mesi verrà valutata l’efficacia del trattamento per determinare il suo percorso di guarigione.

L’argentino è stato portato in ospedale per accertamenti cardiologici sabato dopo la partita Barça-Alavés in cui l’attaccante del Barça si è sentito male nel primo tempo ed è stato sostituito prima dell’intervallo da Philippe Coutinho”.

