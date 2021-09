Aronica: “Il Napoli è una corazzata che può impensierire tutti”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha parlato al ‘Il Mattino’ del Napoli e del suo allenatore Luciano Spalletti.

Aronica a proposito di Spalletti:

“Tanti dei meriti della posizione in classifica del Napoli sono suoi. E’ stato bravissimo a riportare entusiasmo in una piazza che sembrava distrutta dopo quel pareggio col Verona. Ora il Napoli deve continuare su questa scia positiva e penso che Spalletti farà di tutto per vincere e allungare la striscia di successi.

Questo Napoli dove può arrivare? Fare previsioni diventa difficile dopo appena 5 partite, ma credo che il Napoli possa fare bene su tutti i fronti. Sarà importante rimanere con i piedi per terra e avere la consapevolezza dei propri mezzi. Il Napoli è una corazzata che può impensierire tutti.”

