Infatti il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sull’autonomia del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), evitando così che il comitato esecutivo del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) escludesse l’Itali dai prossimi giochi Olimpici.

Quindi gli atleti italiani a Tokyo non andranno in forma individuale ma rappresenteranno l’Italia. Di conseguenza per ogni medaglia d’oro che un atleta italiano riuscirà a vincere alle Olimpiadi, verrà suonato l’Inno di Mameli e sventolerà il tricolore italiano.

Queste le parole del ministro allo Sport Vincenzo Spadafora dopo l’approvazione del decreto: