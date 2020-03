As – Il governo spagnolo spinge per rinviare Barcellona-Napoli. Di seguito le parole di Mirko Calemme ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“È inevitabile che si fermi tutto, la UEFA si è assunta un grosso rischio a far giocare e soprattutto a porte aperte come nella partita di ieri Liverpool-Atletico Madrid. Oggi è risultato positivo un giocare di basket del Real Madrid che era stato a Milano, pur applicando tutte le misure cautelari. Per cui adesso rischiano la quarantena tutte le avversarie del Real Madrid delle ultime settimane, anche il Barcellona. Inevitabile interrompere LaLiga.

Rinvio Europei all’anno prossimo? Così pare, l’unico che non vuole prendere questa decisione è Ceferin che sta per cedere. Rinviandolo avremo la possibilità di recuperare partite ed introiti. Vivo la realtà spagnola ed il fatto che non sia stata sospesa Liverpool-Atletico Madrid, allontana la percezione del rischio. Nel momento in cui non si ferma il calcio, le persone che lo seguono pensano che il coronavirus in fondo non sia un fenomeno grave. Ma come abbiamo visto i calciatori ed i tifosi, non sono immuni. La UEFA ha richiesto una riunione con tutte le 55 leghe per martedì 17. Quello di cui tutti restiamo convinti è che Barcellona-Napoli non si giocherà, lo Stato spagnolo non vuole”.

