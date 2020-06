As – L’Atletico Madrid si fionda su Milik. I dettagli

Il quotidiano spagnolo As riporta che l’Atletico Madrid si è fiondato su Arek Milik, in uscita dal Napoli. A seguire tutti i dettagli.

Dopo la notizia di stamane in cui si è detto che l’incontro tra giocatore, suo entourage ed il Napoli, non è andato a buon fine, arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna. As riporta che è l’Atletico Madrid la pretendente che si è fatta avanti per l’attaccante polacco.

In particolare, nella giornata di ieri c’è stata una conference call tra il giocatore, il suo entourage e Andrea Berta, ds dei Colchoneros. Il ds ha offerto al giocatore un contratto da 5 milioni di euro a stagione, il doppio dello stipendio attuale. Il problema sarà trattare con De Laurentiis, che chiede 40-50 milioni.

