As – Luka Jovic è la prima alternativa a Osimhen per il Napoli

Il quotidiano spagnolo As riporta le ultime in ambito calciomercato per il Napoli, in particolare sull’attacco. Jovic è la prima alternativa.

Stando al quotidiano spagnolo, infatti, Luka Jovic del Real Madrid sarebbe la prima alternativa in caso di mancato arrivo di Osimhen. Il Napoli, a tal proposito, attenderà qualche altro giorno per capire come procederà la trattativa per l’attaccante del Lille altrimenti si butterà sul bomber del Real Madrid.

Un aiuto, in tal senso, arriva dall’ottimo rapporto che il Napoli ha con l’agente di Jovic, Fali Ramadani, chiude As.

