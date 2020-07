La redazione del portale spagnolo As fornisce degli importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Ter Stegen, portiere del Barcellona.

Il portiere tedesco, infatti, avrebbe molto fastidio al tendine rotuleo del ginocchio destro. Si ipotizza che possa essere necessaria un’operazione chirurgica per risolvere il problema. L’operazione è prevista dopo la Champions ma le condizioni fisiche del calciatore saranno monitorate per verificare la sua disponibilità per concludere la stagione.

