Ascierto: “La nostra cura sperimentale ha mandato a casa quattro intubati, altri otto migliorati”

Il Dottore Paolo Ascierto ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica in cui ha parlato della cura sperimentale del Tocilizumab.

“Sulla sperimentazione del farmaco tutto è maturato tra il 5 e il 6 marzo, chattavo con i miei collaboratori per studiare gli effetti collaterali delle Car-T cell. Sono quelle cellule che si ingegnerizzano, su cui si ‘montano’ dei ricettori, per aiutare i pazienti con leucemie e linfomi.

La sperimentazione ci dirà se ha avuto un effetto di progressivo miglioramento. Se parliamo di noi: sui nostri ‘7 intubati’, 4 ora sono a casa, 2 sono morti, un altro è stabile. Degli altri 11 che non erano intubati, 8 sono molto migliorati e sono quasi tutti a casa.

Mi piace il calcio. Squadra del cuore? Lo dico con lo sprezzo del pericolo, Juventus. Me ne invaghii da bambino, avevo 7 anni: a Catanzaro la Juve perse e il centravanti Mammi esultò troppo, e lo sconfitto mi fece tenerezza. Ecco, a quel bambino diede l’impressione di essere una squadra debole.

Galli? Bianca Berlinguer è stata gentile, ha riconosciuto che quella non era stata una bella scena, mi ha ri-invitato in studio. Ma lui no. Non mi sono pentito della mia risposta. Abbiamo una guerra in corso e ci mettiamo ad alzare i toni? Ciascuno, in trincea, rivela se stesso.”

