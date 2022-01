Asl Napoli 2, il direttore: “Zielinski titolare e poi positivo? La bolla è stata rispettata”

Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, in cui ha parlato della nuova positività al Covid di Piotr Zielinski.

Il centrocampista era stato posto in isolamento prima della partita contro la Juventus, avendo avuto un contatto stretto con un positivo, ma era ugualmente sceso in campo in seguito ad un tampone molecolare con esito negativo. “Noi l’avevamo messo in isolamento perché considerato contatto stretto. D’altra parte a qualcosa dovremmo servire noi delle ASL: a prevenire fenomeni del genere. Il dipartimento mi ha detto che i tre ragazzi hanno rispettato alla lettera la bolla di isolamento nella quale sono stati posti: si facevano la doccia da soli, si cambiavano da soli e hanno osservato, anche all’interno della bolla della squadra, tutte le norme di isolamento”.

Comments

comments