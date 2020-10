Asl, nuova lettera al Napoli: “Non ci sono le condizioni per partire”

Il portale Ansa rivela che l’Asl ha inviato una nuova lettera al Napoli dove ribadisce il divieto della trasferta a Torino.

Una lettera riportata proprio dal portale Ansa e che potete leggere di seguito:

“Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.”

Da 3-0 a 3-3 basta un attimo … pic.twitter.com/SSxgy7gGmh — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 4, 2020

