Aspettando il sorteggio di EL…ci abbiamo provato noi: ecco com’è andata

Oggi, alle 13.00, il sorteggio di Europa League. Noi di 100×100 Napoli, nell’attesa, abbiamo giocato a immaginare il percorso degli azzurri.

Ormai manca poco al sorteggio di Europa League, 48 squadre, divise in 4 fasce che andranno a comporre gli 8 giorni. Il Napoli è in prima fascia, così come la Roma, mentre il Milan sarà nella terza. Per smorzare un po’ l’attesa e la tensione che da essa deriva, noi di 100×100 Napoli abbiamo pensato di giocare un po’, di ricreare le urne e di improvvisarci grandi cerimonieri e creatori di destini.

Ecco com’è andata:

Un girone tutto sommato buono per gli azzurri, che evitano squadre di seconda fascia come la Stella Rossa, lo Standard Liegi, la Dinamo Zagabria, gli Young Boys o il temutissimo Leicester e si “accontentano” dello Slavia Praga, retrocessa dai playoff di Champions dopo la sconfitta contro il Midtjylland.

Onesta la terza fascia contro gli austriaci del LASK mentre poteva sicuramente andare meglio in quarta fascia, dove abbiamo pescato il CSKA Sofia, squadra di tradizione e sicuramente tra le più forti, assieme al Lille, dell’ultima urna.

Gironi più complicati invece per il Milan (con Tottenham, Standard Liegi e Sivasspor) e Roma (Young Boys, Rangers, Rijeka).

E voi? Desiderate provare?

Ecco QUI il link. In bocca al lupo e sempre forza Napoli!

