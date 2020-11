Ass. Borriello: “Il San Paolo si chiamerà Stadio Comunale Diego Armando Maradona”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha anticipato quale sarà il nome del San Paolo intitolato a Maradona.

Un’anticipazione data a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito il suo annuncio:

“Il San Paolo si chiamerà Stadio Comunale Diego Armando Maradona. In tempi brevissimi, possiamo già iniziarlo a chiamare così. La burocrazia avrà tempi ridotti. Il materiale fuori lo stadio è stato conservato. Verrà catalogato ed inventariato e posto in un luogo della memoria. Il Museo per ricordare Maradona sarà all’interno dello stadio dove ci sono spazi per allestirlo. Recupereremo anche il materiale ai quartieri Spagnoli.”

