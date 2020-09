Ass. Borriello: “Problema San Paolo. Un ricorso al Tar blocca l’appalto”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei problemi del San Paolo.

“Napoli-Pescara a rischio? C’è questo vizio di fare ricorso al TAR quando c’è una gara, riguarda la termogestione e non siamo riusciti ad affidare l’appalto alla ditta vincitrice. Una ditta s’è resa disponibile per portare avanti il servizio, c’è un appuntamento con i tecnici della ditta che è immediatamente successiva alle prime due, in attesa della pronuncia del Tar in tempi brevi. Possiamo affrontare in termini temporanei ad un’altra ditta per non interrompere un pubblico servizio, quindi la norma ce lo permette”.

