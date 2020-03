Ass allo sport di Napoli Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinvio di Napoli-Inter.

“Napoli-Inter non si disputerà, questa è una sconfitta per lo sport e per gli appassionati ma se è stata presa una decisione del genere, nonostante i casi di coronavirus siano pochissimi a Napoli, evidentemente la situazione è più grave del previsto. La questione è delicata e bisogna adottare tutte le cautele”.

Comments

comments