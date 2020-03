Assemblea di Lega: niente di nuovo, tutto rinviato a domani

Altra assemblea della Lega di Serie A in conference call per studiare come rilanciare il calcio al termine dell’emergenza coronavirus.

Tanti i temi in ballo. Dalle possibili date per far ripartire il campionato alle necessarie deroghe per i contratti dei calciatori fino, dai possibili danni economici derivanti dallo stop forzato a come riorganizzare la prossima stagione.

Quello di oggi sembra essere stato un incontro interlocutorio e le possibili decisioni rinviate a domani quando sembrerebbe in programma una nuova conference call.

