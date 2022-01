Assemblea di Lega prevista per oggi tra caos Serie A, Covid e Supercoppa

Il portale online del Corriere dello Sport riporta che nella giornata di oggi è prevista un’assemblea della Lega Serie A.

Assemblea fissata in tutta fretta, dove si discuterà di alcuni argomenti importanti. Tra questi c’è la decisione di spostare la data della sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus; la partita è in programma il 12 gennaio.

Ma non solo questo, dato che alcune società vogliono chiedere il rinvio delle sfide in programma giovedì e domenica. I motivi dietro tale richiesta sono un mix tra gli assenti causa Covid e gli spalti degli stadi che potrebbero essere più vuoti del limite del 50%.

La Lega è decisa a non rinviare le sfide di campionato, ma qualche medio-piccola potrebbe insorgere nel caso di rinvio della sfida di Supercoppa. Oggi la patata bollente, chiude il portale del Corriere, finirà in mano alla Lega e saranno in sei a votare: il presidente Dal Pino, l’ad De Siervo e i consiglieri Percassi, Giulini, Setti e Scaroni.

Ad assistere come rappresentanti dei club di Serie A saranno Marotta, ds dell’Inter, e Lotito, presidente della Lazio.

