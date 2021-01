Assessore allo Sport di Reggio Emilia: “Richiesta di ADL? Posticipare la Supercoppa non avrebbe garantito la presenza del pubblico”

Raffaella Curioni, assessore allo Sport per il Comune di Reggio Emilia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di Supercoppa tra Napoli e Juventus.

“La Supercoppa tornerà finalmente in Italia e torna a Reggio Emilia perché si sta investendo nelle politiche sportive. Dispiaciuti che Juve-Napoli sia a porte chiuse. Ma sarà comunque una grande occasione di sport. Richiesta di posticipare la Supercoppa? Questo è un evento legato alla stagione appena trascorsa non si poteva giocare in primavera, rimandarla poi non ci avrebbe garantito che avremmo avuto anche il pubblico. La coppa è già a Reggio Emilia”.

Comments

comments