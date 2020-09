Assessore Borriello dopo il caso Genoa: “Ora per gli stadi c’è una difficoltà oggettiva”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello ha parlato degli effetti del caso Genoa sulla riapertura degli stadi.

“Qualcosa a Genova è stato sbagliato, mi auguro che non ci sia nessuna ricaduta sui nostri calciatori.

Stadi? Ora siamo in una situazione di difficoltà oggettiva.

Maxi schermi senza immagini partita? Non lo so. Non siamo noi che governiamo ed azioniamo questi meccanismi, spetta a chi organizza l’evento.

Anche sulle immagini c’è tutta una questione di diritti”.

