Assessore Borriello: “Sarebbe straordinario per i napoletani ospitare la Serie A”

L’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

“Partite della Serie A al centro-sud [LEGGI QUI]? Per noi napoletani sarebbe straordinario poter ospitare la Serie A.

Abbiamo le strutture per farlo. Le Universiadi hanno lasciato strutture per la Campania per poter ospitare la fase finale delle gare del campionato. Noi siamo disponibili.

Al San Paolo abbiamo spazi vastissimi tali da permettere di potersi cambiare anche allo stadio. Non credo De Luca farà da ostacolo”.

