Assessore De Iesu: “Il piano sicurezza ha funzionato benissimo, siamo soddisfatti”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio De Iesu, assessore alla Legalità e alla Polizia municipale al Comune di Napoli.

“Le tensioni annunciate per Napoli-Liverpool? Ho visto tante foto di tifosi del Liverpool che vestivano anche le maglie azzurre. Non farei polemiche sul comunicato girato dal club inglese. Certo aggregarsi nelle fan zone stabilite dalle autorità sono consigli utili. Il piano che è stato elaborato dalla Prefettura e dalla Questura è stato molto articolato. Sono stati impegnati centinaia di uomini e ha retto benissimo. Il tifoso azzurro accerchiato da alcuni supporters del Liverpool? Gli episodi legati ai singoli tifosi li condanniamo, ma restano tali. Siamo soddisfatti. Faccio un plauso anche alla Polizia Municipale: ha dato il proprio contributo nel contrasto ai parcheggiatori abusivi, ci sono state numero contravvenzioni ieri.

L’evento di ieri è stata una vittoria non solo per l’amministrazione, ma per tutta la città. Sono lontani in cui si coglievano queste occasioni per mettere in mostra violenza e disordini. Siamo arrivati ad un punto di equilibrio dove i tifosi riescono a godersi questi eventi nella maniera più giusta possibile, coniugando emozioni e spettacolo per lo sport”.

