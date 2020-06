Assoagenti, Galli: “Chi è in scadenza il 30 giugno può rifiutarsi di giocare. Nuovi acquisti possono aggregarsi ma non giocare”

Beppe Galli, presidente dell’Assoagenti, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, spiegando la situazione relativa a calciatori in scadenza e nuovi acquisti.

“In questo momento un qualsiasi giocatore in scadenza al 30 giugno può dire arrivederci. La Federazione dovrebbe intervenire sul prolungamento dei contratti, ma finora solo parole. I giocatori come Callejon in teoria possono rifiutarsi di giocare oltre la scadenza del proprio contratto. Copertura assicurativa? Ogni giocatore ha una sua polizza personale, quindi si gestisce con il proprio assicuratore. Ogni agente parlerà col proprio assicuratore per prolungare o fare una polizza aggiuntiva”.

I nuovi acquisti possono aggregarsi, ma non possono scendere in campo. Almeno non fino al termine del campionato 2019/20. L’intervento della Federazione è fondamentale per chi è in scadenza o a fine prestito, mentre è già chiaro che i nuovi acquisti al 100% non giocheranno nei nuovi club prima di settembre”.

Una situazione che riguarda in prima persona il Napoli, non solo con Callejon ma anche con Petagna che, dal 1° luglio, sarà ufficialmente un nuovo attaccante azzurro.

Comments

comments