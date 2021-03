Astori, prosegue l’inchiesta bis: chiesto il rinvio a giudizio per tre medici

L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 21 ottobre ed i pm fiorentini hanno ipotizzato il falso materiale riguardo un referto medico relativo allo “strain cardiaco” “apparentemente redatto nel 2017”. Documento con il quale si attestava lo svolgimento e la valutazione dell’esame, ma che non era stato trovato nella prima perquisizione. Per questo motivo ha preso campo per l’accusa l’ipotesi del falso, ovvero di un documento redatto in seguito. Sulla morte di Astori è ancora in corso il processo con rito abbreviato relativo al filone principale, in cui è unico indagato per omicidio colposo lo stesso professor Galanti.