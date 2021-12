Atalanta ancora imbattuta lontano da Bergamo e prima in Serie A per rendimento in trasferta

Il Napoli nella 16° giornata di Serie A affronta l’Atalanta di Gasperini.

L’Atalanta di Gasperini ormai è una realtà del calcio italiano con merito ai vertici della classifica della Serie A. Non a caso nelle ultime due stagioni i bergamaschi si sono qualificati in Champions League.

Malgrado gli alti e bassi in casa l’Atalanta anche in questo campionato occupa il quarto posto con 31 punti dietro Napoli, Milan e Inter in piena lotta scudetto grazie all’ottimo rendimento in trasferta.

La squadra di Gasperini infatti finora è la squadra di Serie A con il miglior rendimento in trasferta.

Lo dicono i numeri e le quattro vittorie consecutive conquistate nelle ultime quattro gare giocate lontano da Bergamo:

punti: 19 (12 in casa)

vittorie: 6 (3 in casa)

pareggi: 1 (3 in casa

sconfitte: 0 (2 in casa)

gol segnati: 15 (17 in casa)

gol subìti: 6 (11 in casa).

Il Napoli quindi è chiamato a una vera e propria impresa al Maradona, visto che affronta la migliore squadra del campionato per rendimento in trasferta proprio quando Spalletti è alle prese con una vera e propria emergenza per le numerose assenze.

