Atalanta, Arctos Sports Partners acquista una quota di minoranza

Secondo quanto riferito da Sportico, la società di investimenti Arctos Sports Partners ha acquistato una quota di minoranza dell’Atalanta per 36 milioni di euro.

Il nuovo proprietario del club Steve Pagliuca, secondo quanto dice Sportico, avrebbe contribuito a stabilire un collegamento con Arctos per l’ingresso nella proprietà della società bergamasca.

Pagliuca, insieme a un gruppo di investitori, aveva ufficialmente acquistato il 55% delle quote dell’Atalanta lo scorso febbraio, lasciando alla famiglia Percassi il restante 45% della proprietà. Inoltre, Antonio Percassi ha mantenuto la carica di presidente del club, così come suo figlio Luca quella di amministratore delegato. L’americano Stephen Pagliuca è invece diventato il Co-Chairman dell’Atalanta.

Arctos Sports Partners è una società di private equity che investe principalmente in quote di minoranza all’interno di società sportive. Il fondatore e manager principale è Ian Charles e l’azienda ha sede in Texas. Fino ad adesso, Arctos aveva effettuato i propri investimenti principalmente in Nord America, quindi, come sottolineato da Sportico, l’acquisizione delle quote dell’Atalanta per 36 milioni di euro rappresenta un’espansione notevole verso l’Europa. In totale Arctos ha investito su 18 franchigie, principalmente nel mondo del baseball, del basket e dell’hockey. Ora è pronta a entrare anche nel mondo del calcio con l’Atalanta.

