Atalanta bloccata sullo 0-0 all’intervallo contro lo Young Boys. Infortunio per Gosens

L’Atalanta di Gasperini è bloccata sullo 0-0 all’intervallo contro gli svizzeri dello Young Boys. E non è l’unica brutta notizia.

E’ uscito in lacrime infatti Robin Gosens che si è fatto male da solo: nel tentativo di intercettare il pallone, la gamba del giocatore si è piantata sul terreno di gioco, provocando un problema che potrebbe essere al flessore, uno stiramento di non lieve entità, secondo le prime indiscrezioni. L’infortunio è apparso subito grave: immediata la richiesta del cambio per Gosens, che non era in grado di camminare ed è stato aiutato dallo staff medico degli orobici.

Comments

comments