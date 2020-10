Atalanta, buone notizi in vista del Napoli: torna Josip Ilicic

Josip Ilicic, sparito dai radar dall’11 luglio, tornerà in panchina in occasione della gara con il Napoli. Lo riporta La Gazzetta.

“La prima bella notizia arriva da Ilicic. Lo sloveno andrà in panchina a Napoli. La sua convocazione non è simbolica, ma reale. Josip potrebbe addirittura esordire in stagione, a seconda di come si metterà la partita. Poco meno di un anno fa, al San Paolo, Ilicic firmava il gol del 2-2 nel finale. In campo manca dall’11 luglio, Juve-Atalanta. Oltre tre mesi di tormento, ma oggi Ilicic è di nuovo a tutti gli effetti un calciatore”.

