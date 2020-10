Stravince ancora l’Atalanta che batte in casa 5-2 il Cagliari in una partita valida per la terza giornata di campionato.

Decidono il risultato finale i gol di Muriel, Pasalic, Gomez, Zapata e Lammers per i bergamaschi. Inutili le reti di Godin e Joao Pedro per il Cagliari. L’Atalanta è momentaneamente prima in classifica a punteggio pieno.

