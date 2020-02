Atalanta, Castagne: “Amo la Premier, ma se chiamasse il Napoli…”

Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a La Derniere Heure, nel corso della quale ha parlato del suo futuro.

“Per il momento, penso solo alla fine di questa stagione e all’Europeo, poi valuteremo il da farsi. Se raggiungessimo ancora la Champions League non mi dispiacerebbe affatto restare a Bergamo. Al momento non so neanche quali club mi chiameranno, vedremo cosa accadrà. La Premier League è un campionato che mi attira da sempre ma se Inter o Napoli dovessero bussare alla porta… Sono davvero due grandi squadre”

Comments

comments