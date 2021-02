Atalanta, Gasperini: “C’è un po’ di fatica, siamo tornati tardi da Napoli”

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha commentato il pari contro il Torino per 3 a 3 della sua Atalanta, che era in vantaggio per 3 a 0.

A seguire le sue parole:

“Siamo rimasti fermi e colpevoli nei due gol presi su rigore e calcio d’angolo. Abbiamo riaperto una partita dove non c’erano segnali, è un grave errore da parte nostra. Giustifico un po’ di fatica in qualcuno che ha giocato, ma non negli altri. Non è che arrivano da momenti di stanchezza, anche se siamo arrivati tardi giovedì da Napoli.

La partita era incanalata troppo bene, è stata mancanza di attenzione, non stavamo subendo pericoli. Se fosse che avevamo la testa già a mercoledì sarebbe grave, le partite bisogna giocarle 90 minuti. Non si può passare sotto un certo standard, altrimenti non sei di livello.

Non puoi scendere così in basso e passare da quello che stavi facendo a niente. Non ti puoi fermare, le partite vanno giocate sennò rilanci chiunque. È un brutto risultato per come era andata la gara, ora dobbiamo pensare alla semifinale di Coppa Italia, poi alla Champions.

Il campionato era nei nostri pensieri anche oggi, altrimenti non andavamo 3-0. Dobbiamo rimanere dentro a tutte le competizioni più a lungo possibile cercando di non perdere occasioni come abbiamo fatto oggi.”

