Atalanta, Gasperini: “Il Napoli ha saputo sfruttare gli episodi. Sono soddisfatto della prestazione, ma dobbiamo stare più attenti”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn, per commentare la sconfitta casalinga subita ad opera del Napoli.

“Siamo stati bravi a provare a rientrare in partita, i due gol subiti sono stati una mazzata pesante, poi nello sforzo abbiamo concesso qualcosa. La squadra è entrata molto bene in partita e ha messo in difficoltà gli avversari. Il Napoli ha gestito bene il contropiede e sfruttato gli episodi. Ci siamo un po’ addormentati sul secondo gol. Se si va sotto in questo tipo di partite ci si espone.

Diciannove gol in meno? Abbiamo perso per diverso tempo Ilicic, Muriel e Zapata. Ci siamo anche arrangiati ma è stata una emergenza troppo lunga. L’importante è che Zapata sia guarito. Gli avrei voluto concedere uno spezzone di partita, adesso c’è solo da attendere per poterlo reinserire. Le sue caratteristiche sono uniche nella nostra squadra, dà presenza e profondità in area di rigore mente gli altri attaccanti partono da più lontano. La sua presenza darà giovamento a tutta la squadra.

Abbiamo una partita da recuperare ma non credo sia facile. Spiace perché non siamo riusciti a vincere. Sono soddisfatto della prestazione della squadra ma dobbiamo prestare maggiore attenzione agli episodi altrimenti contro squadre così forti è inevitabile che il risultato si comprometta”.

Comments

comments