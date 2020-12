È rottura totale tra il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e il trequartista Alejandro Gomez, dopo le frizioni delle ultime settimane.

L’allenatore, nel diramare la lista dei convocati per la sfida di domani, contro la Roma, ha deciso, in condivisione con la società, di lasciare a casa l’argentino per scelta tecnica: il Papu, dunque, dopo le ultime esclusioni, questa volta non sarà neppure in panchina. E a questo punto, prende sempre più corpo l’ipotesi di un addio a gennaio.

