Atalanta, il report dell’allenamento: Gomez torna in gruppo, domani partenza per Napoli

L’Atalanta prepara il match di sabato con il Napoli valido per la quarta giornata di campionato. Questo il report dell’allenamento dei nerazzurri.

Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Allenamento differenziato per Gollini, mentre hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Djimsiti, Pašalić e i sudamericani rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, ad eccezione del Papu Gomez che invece ha lavorato con la squadra.

Domani, venerdì 16 ottobre, è in programma al pomeriggio l’ultimo allenamento al Centro Bortolotti (a porte chiuse) che precederà la partenza per Napoli dove sabato 17 ottobre alle 15 i nerazzurri scenderanno in campo per la 4ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.

Fonte Atalanta

Comments

comments