Atalanta, Miranchuk si allena in gruppo ma resta in dubbio per la gara a Napoli

Nonostante la pausa per le Nazionali, l’Atalanta continua a lavorare sodo, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli.

Gli allenamenti proseguono, ovviamente, a ranghi ridotti, con Gollini, Pessina e Piccini che lavorano a parte per smaltire i rispettivi infortuni. Buone notizie per Gasperini arrivano, invece, da Miranchuk, che ha ormai smaltito il problema muscolare ed è rientrato in gruppo. Tuttavia, non è ancora chiaro se il russo sarà già a disposizione per la trasferta al San Paolo oppure farà il suo ritorno in Champions League.

