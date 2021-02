Atalanta-Napoli 3-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-21 il Napoli ha affrontato l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Ha pensato di mettere in campo la formazione migliore con i calciatori a disposizione, ma perché insistere con Hysaj in un ruolo non suo considerando la difesa già in emergenza? Primo tempo approcciato male, giocato e gestito peggio. Gioco latitante e squadra slegata e con reparti distanti. Chi si aspettava un GRUPPO UNITO con calciatori pronti ad aiutarsi per superare l’emergenza e superare questo momento difficile, è rimasto decisamente deluso. Anche dal punto di vista atletico la squadra è sembrata avere un gap importante con l’Atalanta. Meglio nel secondo tempo con l’ingresso di Politano ma fino al gol della speranza di Lozano, poi la squadra si è di nuovo eclissata.

OSPINA: 7 – Un portiere che subisce tre gol non per colpa sua ma che prende lo stesso un voto così alto vuol dire che ha limitato il passivo.

DI LORENZO: 4 – Dorme nel vero senso della parola sul secondo e sul terzo gol dell’Atalanta, poco efficace anche in fase di possesso.

RRAHMANI: 5 – Si fa sorprendere dalla bella giocata di Zapata sul secondo gol per il resto partita senza infamia e senza lode.

MAKSIMOVIC: 4 – Ogni avversario che arriva dalle sue parti ha vita facile, tanti errori di posizione e anche di impostazione.

HYSAJ: 4 – A lui nessuno ha mai chiesto la qualità, ma almeno in passato ha dato un contributo per impegno e volontà oggi neanche quello. Grave l’errore in occasione del primo gol.

ELMAS: 4 – Dopo la bella prestazione con il parma è tornato un’altra volta nel limbo del vorrei ma non ci riesco.

BAKAYOKO: 5 – Vaga per il campo senza dare riferimenti ai compagni, guadagna un mezzo voto per la giocata che ha portato al gol di Lozano.

ZIELINSKI: 4 – Appena Hamsik andrà via avrà lo spazio che merita per esplodere definitivamente…ah no Hamsik è andato via già da due anni…

LOZANO: 8 – L’unico con la mentalità vincente, con la fame che serviva per affrontare questa partita, l’unico anche a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica e il gol è stato il giusto premio.

OSIMHEN: 5 – Sbaglia l’unica occasione che ha per tirare in porta fallendo una buona occasione per pareggiare, però si fa apprezzare per impegno e per la grinta che ha messo nel corpo a corpo con gli avversari. Ha solo bisogno di giocare per ritrovare al più presto la migliore condizione.

INSIGNE: 4 – In queste partite è il capitano che suona la carica, ma proprio lui è sembrato apatico e senza la giusta motivazione. E’ ancora fermo al rigore sbagliato con la Juventus in Supercoppa.

MARIO RUI (dal 41′ al posto di Hysaj): 4,5 – Rispetto a Hysaj porta in dote dinamismo e un pizzico di qualità nell’impostazione, ma commette tanti errori.

POLITANO (dal 46′ al posto di Elmas): 5– Porta vivacità alla squadra ma gli manca la giocata e anche l’efficacia.

LOBOTKA (dal 63′ al posto di Zielinski) 4 – Un mistero, meglio definirlo così, non riesce mai a entrare nel vivo del gioco.

DEMME (dal 63’ al posto di Bakayoko): 5 – Riesce a mettere un po’ di ordine alla manovra e la squadra riesce a creare di più poi si fa travolgere dalla opaca prestazione collettiva.

PETAGNA (dal 78′ al posto di Osimhen): S.V. – Pochi minuti per giudicare la sua prestazione.

ARBITRO LA PENNA (di Roma): 6,5 – Arbitra bene e con grande serenità, giuste le ammonizioni distribute, forse ha sorvolato su qualche fallo atalantino ma davvero bazzecole.

