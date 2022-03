Atalanta-Napoli: al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

La SSC Napoli informa che, dalle ore 10:00 di oggi martedì 29 marzo, sono in vendita i biglietti per Atalanta-Napoli, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 3 aprile 2022 alle ore 15:00 al Gewiss Stadium d Bergamo.

I biglietti riguardano il settore “Distinti Sud Ospiti” è il prezzo è di € 35,

La vendita termina alle ore 19.00 di sabato 2 aprile e non è consentito il cambio utilizzatore.

I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore Ospiti, solo se in possesso di Fidelity Card SSC Napoli. La Fidelity Card non è obbligatoria per i tifosi del Napoli residenti in altre Regioni

Per le modalità di acquisto consultare il sito della SSC Napoli cliccando QUI.

