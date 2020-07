Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha annunciato l’undici titolare scelto per la gara casalinga contro il Napoli.

Non riposa Duvan Zapata, che viene preferito a Muriel, reduce da una doppietta nell’ultimo turno. Va in panchina, invece, Josip Ilicic: al suo posto ci sarà Pasalic. Recuperato il Papa Gomez, che sarà regolarmente in campo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

