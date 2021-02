Domani alle 18 il Napoli sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Gli azzurri partiranno in direzione Bergamo oggi pomeriggio, con l’orario di partenza stabilito intorno alle ore 18. L’arrivo in Lombardia è previsto in serata.

