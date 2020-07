Atalanta-Napoli 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 29esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato in trasferta l’Atalanta. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – Partita preparata bene dall’allenatore puntando a imporre il gioco e a contenere gli avversari con i reparti compatti. L’idea di Gattuso ha funzionato nel primo tempo come dimostra l’unico tiro in porta concesso alla macchina da gol dell’Atalanta. Da capire l’approccio alla gara dopo l’intervallo che ha portato a quei dieci minuti di follia a inizio ripresa che hanno fatto la differenza. Al Napoli è mancata la concretezza in zona gol che invece ha avuto l’Atalanta che ha segnato nelle uniche due occasioni avute nella ripresa grazie anche alla deconcentrazione della difesa. Forse tardivi i cambi di Insigne e Mertens che sono sembrati in debito di ossigeno. Indovinati i cambi di Lozano e Lobotka.

OSPINA: 6 – Un’infortunio lo mette fuori gara dopo appena 29′ ma si fa apprezzare per una parata importante su Gomez.

DI LORENZO: 5 – In difficoltà da quando il calcio è ripartito dopo lo stop per il coronavirus. Spinge poco e non sempre è lucido in fase difensiva.

MAKSIMOVIC: 4 – In netta difficoltà con Zapata, forse ha bisogno di riposo.

KOULIBALY: 5,5 – Anche lui travolto dai dieci minuti di follia a inizio ripresa, e fallisce due buone occasioni per segnare, per il resto se la cava anche perché dalle sue parti non ci sono avversari pericolosi.

MARIO RUI: 6 – L’unico che tiene bene in difesa e prova a dare un contributo alla manovra anche se difetta nella finalizzazione.

DEMME: 5 – Non ha trovato la giusta posizione in campo per la marcatura stretta di Gomez e Pasalic.

POLITANO: 4 – Evanescente non salta mai l’uomo e si fa notare solo per corse in orizzontale con la palla al piede.

FABIÁN: 4 – I centrocampisti avversari si sono preoccupati soprattutto di non lasciare spazi alle ripartenze e di bloccare la fonte del gioco Demme. Lui avrebbe dovuto approfittarne e invece è stato quasi impalpabile. Poi commette anche l’errore decisivo sul primo gol dell’Atalanta.

ZIELINSKI: 5,5 – Ha provato a mettere ordine nella manovra ma è stato poco assistito dai compagni.

INSIGNE: 5 – Dopo tante prestazioni di grande livello una partita sbagliata ci può stare. Perdonato.

MERTENS: 5 – Si fa notare per alcuni rientri a centrocampo ma poco concreto in zona gol.

MERET (dal 29′ al posto di Ospina): 6 – Subisce due tiri che diventano due gol certo non per colpa sua.

MILIK (dal 57′ al posto di Mertens): 4 – Ha una palla buona che un centravanti di solito sfrutta mentre lui ci inciampa sopra.

LOZANO (dal 27’ al posto di Insigne): 6 – Entra e da vivacità all’azione risultando anche pericoloso con alcuni dribbling in area.

CALLEJON (dal 73’ al posto di Politano): 5 – Si muove meglio di Politano ma entra nel momento più difficile della gara.

LOBOTKA: (dal 73′ al posto di Demme): 6 – Entra bene in partita portando vivacità e velocità alla manovra.

ARBITRO DOVERI (di Volterra ma della Sezione Roma1): 7 – Non ha dovuto gestire particolari criticità in una partita decisamente corretta, però lui si fa notare poco dirigendo con saggezza e tranquillità. Sempre vicino all’azione.

Comments

comments