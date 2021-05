Il Tribunale Nazionale Antidoping ha deciso di rinviare alla procura gli atti relativi all’interruzione del test antidoping di Gasperini.

L’allenatore nerazzurro, ascoltato oggi in udienza, riesce ad evitare una squalifica e sarà in panchina per la finale di Coppa Italia contro la Juventus e il finale di stagione.

