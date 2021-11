Atalanta, per Gosens ricaduta nell’infortunio muscolare

Dopo i fastidi accusati nel pre-partita contro la Juventus al rientro dall’infortunio, Robin Gosens si è sottoposto ad esami nella giornata di oggi.

Esami che non hanno potuto fornire una diagnosi precisa e per questo serviranno ulteriori esami diagnostici per stabilire l’entità della ricaduta dell’infortunio. Data la situazione, la presenza di Gosens tra i titolari dell’Atalanta per la partita contro il Villareal è in dubbio.

A riportare la notizia è il portale online del Corriere dello Sport, che parla anche del fatto che l’esterno potrebbe saltare le giornate di campionato prima della pausa invernale.

Comments

comments