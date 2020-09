Atalanta, prova di maturità: rimonta e vittoria convincente, 4-2 al Torino

L’Atalanta di Gasperini esordisce con una vittoria in questa nuova Serie A, vittoria in rimonta 4-2 all’Olimpico contro il Torino.

Vince l’Atalanta contro il Torino all’Olimpico, buon esordio della squadra di Gasperini in attesa di recuperare la prima giornata, mercoledì, contro la Lazio.

Passano in vantaggio i padroni di casa che all’11’ vedono Belotti infilare Sportiello su assist di Rincon, Poi inizia a giocare la squadra di Gasperini che torna sui ritmi che ricordano molto quelli della passata stagione. L’Atalanta rimonta e ribalta il risultato: al 13′ un gran gol di Gomez mette il risultato in parità, al 21′ Muriel tira fuori dal cilindro un diagonale al volo spettacolare su assist del “Papu”, al 42′ arriva la firma di Hateboer, ancora su cross di Gomez che lo pesca sul secondo palo. Solo un minuto dopo però, Belotti indovina un’incornata sottomisura e spiazza il portiere per il gol del 2-3 che manda tutti al riposo.

Nella ripresa i ritmi calano vistosamente, con l’Atalanta che arrotonda il punteggio grazie al gol di De Roon al 54′. Il Torino non reagisce e, nonostante i cambi, non trova soluzioni se non per il grande cuore di Belotti che è sempre l’ultimo a mollare, ma non basta. All’Olimpico Grande Torino passa l’Atalanta che riprende così come aveva lasciato: vincendo e convincendo. Seconda sconfitta consecutiva invece per i granata di Giampaolo.

