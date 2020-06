Atalanta-Sassuolo, la squadra di Gasperini domina: 3-0 all’intervallo

L’Atalanta domina nella sfida con il Sassuolo, la squadra di Gasperini è in vantaggio 3-0 dopo i primi 45 minuti. Annullati anche due gol.

L’Atalanta in scioltezza sul Sassuolo.

Tutto facile per gli uomini di Gasperini che dispongono come vogliono della squadra di De Zerbi. Ha sbloccato la partita Djmsiti, alla mezzora rete del solito Zapata, nel finale il tris bergamasco con l’autogol di Bourabia. Nessun cenno da parte della formazione di De Zerbi in questi primi 45 minuti. Annullati anche due gol ai biancazzurri, uno a Gomez (dal Var) ed uno a Pasalic (fuorigioco).

