Atalanta show – Contro il Bologna finisce 5-0

E’ stato un vero e proprio Atalanta show quello che gli uomini di Gasperini hanno messo in piedi contro il Bologna.

5-0 il risultato finale, una vittoria importantissima in chiave Champions e una prestazione strepitosa. Il solito super Muriel con un gol e un assist per Malinovsky poi Zapata, Freuler e Miranchuk per il finale e definitivo 5-0.

I nerazzurri staccano nettamente il Napoli nella classifica del miglior attacco: 78 ora le reti dei nerazzurri, 71 quelle degli uomini di Gattuso, al secondo posto insieme all’Inter.

