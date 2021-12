Spiacevole episodio per l’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel durante la sfida di Champions contro il Villareal.

Dopo la sfida Champions giocata al Gewiss Stadium l’attaccante colombiano ha avuto la sgradita sorpresa del furto rientrando nella sua casa ai piedi della Città Alta. Sarebbero stati sottratti orologi e altri oggetti di valore, si indaga per capire come i ladri sono riusciti a introdursi in casa.

