Atalanta tensione alle stelle, Gasperini fa un’altra vittima ma poi di riappacificano

Altro episodio che porta la tensione alle stelle in casa Atalanta. Questa volta il conflitto è tra Gasperini e Gollini.



Secondo le ultime indiscrezioni dietro le esclusioni del portiere italiano dalle ultime partite ci sarebbe proprio una lite con il tecnico che aveva pubblicamente dichiarato di preferire Sportiello per il momento di forma che stava vivendo.

Nelle ultime ore, però, c’è stato un chiarimento. Una tregua, in nome del bene dell’Atalanta, che dopo il ko europeo ora vuole concentrarsi sul finale di stagione per qualificarsi nuovamente alla Champions e giocarsi poi la Coppa Italia nella finale contro la Juventus. Gollini tornerà così titolare già a Verona, prima gara in programma dopo l’eliminazione in Champions.

Comments

comments