Atalanta, tutto facile: Verona non pervenuto ed è 0-2 all’intervallo

L’Atalanta chiude in vantaggio 2-0 il primo tempo al Bentegodi contro l’Hellas Verona nel lunch match della 28^ giornata di Serie A.

Al termine del primo tempo Atalanta in vantaggio 2-0 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, nel luch match della 28ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini sblocca il match alla mezz’ora su calcio di rigore, decretato un per tocco di mano in area di Dimarco. Dal dischetto Malinovskyi spiazza Silvestri. Al 42′ il raddoppio bergamasco con Duvan Zapata, l’attaccante lanciato verso la porta supera Silverstri con un tocco delicatissimo. Verona non pervenuto.

