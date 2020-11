Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: out Muriel e Veloso, c’è Palomino

Il sabato di Serie A verrà chiuso dalla sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona, ultimo anticipo della nona giornata di campionato.

Gli orobici, reduci dall’impresa in Champions League sul campo del Liverpool, cercheranno di ritrovare i tre punti anche in campionato, dopo i due pareggi con Inter e Spezia, mentre la squadra di Juric intende rifarsi dopo la sconfitta con il Sassuolo, visto che, ai punti, avrebbe meritato qualcosina in più.

Queste le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

