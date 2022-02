Atalanta vicina alla cessione ad un fondo americano: situazione in costamte evoluzione

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore l’Atalanta sarebbe vicina ad una cessione delle quote societarie.

La cessione, che dovrebbe esserci intorno alla cifra di 350 milioni, non dovrebbe comprendere la totalità delle quote societarie. La famiglia Percassi, infatti, ha intenzione di restare in società e di ricoprire anche determinati incarichi all’interno di essa.

Nelle ultime al club bergamasco è stato accostato il fondo americano KKR che però in giornata ha smentito il suo interesse per l’acquisizione delle quote societarie. Fonti finanziare fanno sapere che esistono dei fondi interessati, dei quali non si conosce ancora l’identità, e la situazione sarebbe in continua evoluzione.

