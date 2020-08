Attesa per gli accertamenti di Insigne: le cinque possibili alternative di Gattuso

Lorenzo Insigne è ancora in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l Barcellona in programma sabato 8 agosto alle ore 21:00 al momento al Camp Nou.

Insigne ha lasciato il campo all’ 84′ di Napoli-Lazio per un risentimento muscolare. Gli esami strumentali in programmi oggi chiariranno le possibilità di vedere Insigne in campo sabato contro i catalani.

Gattuso ha a disposizione quattro possibili alternative nel caso di forfait dell’esterno di Frattamaggiore che tutti si augurano possa essere in campo.

Lozano. Giocare esterno sinistro d’attacco è il suo ruolo naturale ed è un destro naturale proprio come Insigne. Lozano sotto la gestione Ancelotti ha già ricoperto questo ruolo in Champions nelle trasferte di Genk, Salisburgo, Liverpool e in casa ancora con il Salisburgo.

Elmas. Anche il giovane macedone ha giocato nel ruolo di Insigne nella trasferta di campionato con il Cagliari e in quella di Coppa Italia con l’Inter, entrambe le gare vinte 1-0 sotto la gestione di Gattuso.

Zielinski. Nel 4-1-4-1 potrebbe fare il 4 a sinistra di centrocampo magari con l’inserimento di Allan per dare più dinamismo e grinta al centrocampo azzurro.

Politano. Difficile perché Gattuso preferisce l’esterno d’attacco che gioca a piede invertito e Politano è un sinistro naturale.

Milik. La soluzione meno probabile per una serie di ovvi motivi, con Mertens spostato a sinistra nel ruolo di Insigne.

Comments

comments